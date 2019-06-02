مصرع 3 وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة" أمام مدخل مدخل مدينة أدفو.
وتلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أدفو بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مدينة أدفو، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.
ونقل المتوفين إلى مشرحة أدفو، والمصابين إلى مستشفى أدفو العام.
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