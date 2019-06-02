البابا تواضروس يهنئ رئيس النواب بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك.

وقال البابا تواضروس في تهنئته اليوم الأحد: "الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك".

وتابع: "أدعو الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل".