البابا تواضروس يهنئ رئيس النواب بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك.
وقال البابا تواضروس في تهنئته اليوم الأحد: "الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك".
وتابع: "أدعو الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل".
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