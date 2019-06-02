قتل والده أثناء الوضوء.. إحالة أوراق عاطل إلى المفتي في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبو سالم:

قررت محكمة جنايات شبين الكوم بإحالة أوراق "حسين ع." 47 سنة، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، عقب قتله والده أثناء الوضوء لصلاة الفجر، بسبب خلافات بينهما.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة منوف بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة "عبدالله أ." 84 سنة على المعاش داخل شقته، وبه إصابات في الرأس، ولا توجد كسر أو عنف في الأبواب أو النوافذ.

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وعلى الفور أمر اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتشكيل فريق ضم ضباط مباحث المديرية وقسم منوف، وبفحص علاقات المجني عليه، تبين أن وراء الواقعة نجل المجني عليه "حسين" 47 سنة.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بواسطة عصا خشبية، ضرب بها والده أثناء استعداده لصلاة الفجر بسبب المشاجرات الدائمة بينهما، ورفع الأخير دعوى قضائية لطرده من المنزل ورفضه مساعدته ماليًا.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.