"صورة بقميص صلاح".. محمد العريان يحتفل بفوز ليفربول بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

احتفل الخبير الاقتصادي المصري محمد العريان، أحد الاقتصاديين الأكثر متابعة في العالم، بتتويج فريق ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

ونشر العريان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، صورته مرتدياً قميص اللاعب محمد صلاح، وعلّق قائلًا: "قميص الصباح المثالي يوم الأحد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمس في مدريد".

وخاض ليفربول النهائي أمام توتنهام وتمكن من الفوز بنتيجة 2-0، وأحرز محمد صلاح الهدف الأول؛ ليستعيد أصحاب القمصان الحمراء اللقب الغائب منذ 14 عامًا.