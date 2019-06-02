فيديو صادم لبقرة نافقة على شواطئ تل أبيب

أفادت مصادر إسرائيل أن السفن التي تحمل المواشي إلى إسرائيل لتسمينها وذبحها غالباً ما تتخلص من الحيوانات المريضة أو الجريحة عن طريق إلقائها في البحر أحيانا، حتى لو كانت لا تزال على قيد الحياة.
ورأى السياح مظهرًا موحشًا لجثة بقرة متحللة على شواطئ تل أبيب أدى إلى تخريب يوم عطلتهم الأول.
وقد شهد المشهد غير السار مئات الأشخاص، بمن فيهم الأطفال الصغار.
يذكر أنه تم نقل حوالي 50 ألف عجل إلى إسرائيل في يناير وحده، وأقر الكنيست العام الماضي، قانونا في قراءته الأولية يحظر النقل المباشر للماشية من أستراليا وأوروبا إلى البلاد، ويهدف مشروع القانون المقترح إلى وقف هذه الممارسة
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