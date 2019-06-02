ولاية ساوباولو البرازيلية تشهد أكبر إفطار جماعي

شهدت ولاية ساوباولو البرازيلية أكبر حفل إفطار جماعي للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة بهافوند، نظّمه اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل "فامبراس"، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وبإشراف قنصلية الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع بلدية ساو باولو، فى إطار سلسلة المشروعات الخيرية والتضامنات التي بقوم بها الاتحاد من حملات إفطار الصائم والتي تحدث في المساجد والجميعيات الخيرية في شهر رمضان المعظم.

يأتي ذلك تماشيًا مع مبادرة "عام التسامح" والتي تتبناها الإمارات العربية المتحدة. استهدف المشروع إطعام حوالي ألف وأربعمائة من المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، قام اتحاد المؤسسات بتحضير الوجبات مسبقاً وإحضارها إلي الدار قبل بدء فعاليات الحدث وقام بالتنظيم والمتابعة العاملين بالاتحاد والمتطوعين من الجالية الإسلامية بساوباولو وتم العمل بشكل تعاوني ومنظم ومساعدة للجميع بحب وسعة صدر من رئيس الاتحاد وحتي أصغر متطوع.

حضر الحدث الفريد من نوعه، حيث لم يكن للمسلمين فقط كما هو المعتاد من حملات الإفطار الرمضانية ولكن شمل غير المسلمين من المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة ومن لا مأوي لهم، الدكتور

محمد الزغبي رئيس الاتحاد ونائبة د.علي الزغبي، بالإضافة إلى القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة السيد إبراهيم سالم العلوي بالإضافة لرئيس بلدية ساوباولو السيد برونو كوفاس، وممثلي الأوقاف المصرية الشيخ كمال سيف والشيخ أبوبكر إبراهيم.

قال القنصل العام الإماراتي السيد إبراهيم سالم العلوي ،إن الإفطار الجماعى جاء كمبادرة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتأكيداً علي أن عمل الخير ليس مقتصراً علي فئة بعينها ولكن عمل الخير لابد أن يصل للمحتاجين بغض النظر عن جنسه ولونه". معبرًا عن سعادته وشكره للمساعي الحميدة لدولة الإمارات ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والحملة الرمضانية لسقيا الإمارات علي ماقدموه من دعم ومازالوا يقدمونه.

أضاف د. محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل "إن اجتماعنا اليوم في هذا الحدث هو حلقة في دائرة متصلة من الحملات التي نقوم بها في سبيل دعم المحتاجين خاصة في هذا الشهر

المبارك، مشيرًا إلى أن هذه رسالتنا، التي تقع علي عاتق كل مسلم من مساعدة المحتاجين بغض النظر عن دينهم وعرقهم والتي حثنا عليها رسولنا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم.

Advertisements

أشار"الزغبي" إلى أن الحدث تأكيدا علي إرساء قواعد المشاركة الاجتماعية والتضامن المجتمعي الذي دوماً مايتبناه الاتحاد مع مشاركيه من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومبادرة سقيا الإمارات التي كان لها النصيب في توفير زجاجات المياه لجميع الحاضرين.

وأوضح فضيلة د. كمال سيف ممثل مكتب وزير الأوقاف المصرية والذي حضر الحدث قائلاً "المساعدات التي تقوم بها فامبراس مع مؤسسة محمد بن راشد لهي صورة جلية وواضحة علي أن الدين الإسلامي دين الشمولية والتضامن، لافتاً أن هذا العمل في حد ذاته تأكيد علي ذلك فمن خلال تواجد الأفراد والتحضير وهذه الصورة العظيمة التي تؤكد فكرة لم الشمل والالتفاف حول مائدة واحدة فيها نوع من إشاعة الرأفة والتعاون بين الجميع".

واختتم رئيس بلدية ساوباولو برونو كوفاس, قائلًا "تفتخر مدينة ساوباولو بتنوعها حيث تجتمع جميع الجنسيات والعقائد في هذا الحدث العظيم ونحن سعداء للغاية لمساعدة هؤلاء الناس وخاصة أشد سكان المدينة احتياجا, فإن هذا الدعم الذي تقدمه فامبراس وقنصلية الإمارات العربية أمر مهم لتأكيد مدي رغبة الناس في المساعدة وحصر لعدد الأشخاص الذين يحتاجون إلي هذا النوع من المساعدات.