كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شخصين اقتحما مسجدا بمدينة كادريف البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، القبض على شخصين اقتحما مسجدا بمدينة كارديف عاصمة ويلز.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن الشرطة قولها إن المتهمين يبلغان من العمر 18 و19 عاما، وإنهما اقتحما مركز دار الإسراء المجتمعي في وقت مبكر من صباح اليوم، مضيفة أنه لا يجري البحث عن المزيد من المرتبطين بالواقعة.

وأوضح مجلس مسلمي ويلز والمسجد، في بيان مشترك، أن الاقتحام لم يسفر عن إصابة أي شخص، وأن الشرطة مستمرة في تحقيقاتها بعد القبض على المتهمين الاثنين.