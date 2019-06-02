كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. حالة ذعر في البندقية إثر اصطدام سفينة سياحية برصيف المرفأ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت سفينة سياحية تعرضت لعطل في محركها رعبا كبيرا بين مرتادي ميناء بمدينة البندقية جنوب إيطاليا، بعد أن استمرت في التقدم والارتطام بكل ما يقابلها.

وارتطمت السفينة الضخمة "أم سي أس أوبرا"، اليوم الأحد، بأحد أرصفة الميناء قبل أن تدهس سفينة سياحية أخرى اعترضت طريقها، وسط صياح وذهول الأشخاص الذين شهدوا الحادثة.

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وأكد مسؤولون في الميناء أن الحادثة وقعت بسبب عطل في المحرك، فيما أصيب أربعة أشخاص كانوا على متن السفينة الثانية بجروح خفيفة.

وتعرضت سفينة "أم سي أس أوبرا" لعطل كهربائي في محركها سنة 2011 أثناء رحلة في بحر البلطيق، واضطرت لإنزال 1800 مسافر في مدينة ستوكهولم، عوضا عن الاستمرار نحو وجهتها في مدينة سان بطرسبورغ.

وأحيت هذه الحادثة جدالا قديما في إيطاليا حول الأضرار التي تسببها السفن السياحية الضخمة لموانئ مدينة البندقية المدرجة في تراث اليونيسكو، خاصة في ظل نظامها البيئي الهش.