” بي إن دراما” تستقطب نجوما لتقديم برامجها الجديدة

أعلنت قناة “بي إن دراما”، التابعة لمجموعة قنوات بي إن القطرية، أمس السبت، عن استقطابها إعلاميين نجوم، لتقديم برامج على القناة، بعد عيد الفطر.

وكشف حساب القناة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن القناة تحضر لثلاثة برامج، يقدمها كل من اللبناني نيشان، والأردنية علا فارس، والسوري أيمن زيدان.

ويقدم نيشان برنامجا بعنوان” توأم روحي”، فيما تقدم الأردنية علا فارس برنامجا بعنوان” مع أو ضد”، في حين أن أيمن زيدان يقدم برنامجا بعنوان “أنا الأول”.

وخاطب الحساب متتبعيه: “أول أيام العيد هذه السنة ستكون مميزة مع انطلاق باقة من أجمل البرامج الترفيهية مع أشهر نجوم العالم العربي، ومن إنتاج مجموعة beIN.. كونوا على الموعد مع ⁧#توأم_روحي⁩ ⁧#مع_أو_ضد⁩ ⁧#أنا_الأول⁩ ابتداءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك حصرياً”.

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برنامج نيشان سيستضيف في كل حلقة ثنائيا متزوجا من النجوم، يجمع الحب بينهما ليفتحا قلبهما، ويتحدثان عن حياتهما، وتجربتهما قبل، وبعد الزواج واللحظات الحاسمة في حياتهما، ومن بين النجوم ضيوفه: “عاصي الحلاني، ورامي عياش، واصالة، ووائل جسار، ووليد توفيق، وأسماء لمنور “.

وعن برنامج علا فارس، فإن حساب القناة نشر فقرة تشويقية جاء فيها: “في الحياة مع أو ضد: فينقسم الناس ما بين مؤيد ومعارض! ففي هذه الحياة ينقسم كل نقاش إما أبيض، أو أسود لكنه ليس رماديا! شاهدوا البرنامج التفاعلي والنقاشي حصرياً برفقة الإعلامية علا الفارس ابتداءً من العيد”.

أما برنامج النجم السوري، أيمن زيدان، فسيكون مسابقة ثقافية للألعاب، بعنوان أنا الأول.

يذكر أن “بي إن دراما” قناة متخصصة في المسلسلات، والترفيه، انطلقت في البث، بعد نجاح كبير حققته نسخة القناة الرياضية، بي إن سبورت “.