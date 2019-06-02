مغاربة يحتجزون قاصرين “حراكة” ويطالبون عائلاتهم بدفع مبالغ مالية

وسط استمرار تدفق القاصرين المغاربة على الجارة الشمالية، أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، تفكيكها لأربع مجموعات، كانت متخصصة في الهجرة غير الشرعية للقاصرين المغاربة.

وأوضحت السلطات الإسبانية، أن التفكيك تم أمس السبت، وخلف توقيف 16 شخصا، يحملون الجنسية المغربية، وينشطون بين المغرب وجبل طارق.

ويضيف ذات المصدر، أن الشبكة كانت تنقل القاصرين المغاربة عبر قوارب خشبية وأخرى مطاطية، كما كانوا يحثونهم للهجرة عبر الاختباء في الشاحنات وحافلات النقل الدوبي.

وتقول السلطات الإسبانية، إنه بعد وصول القاصرين لإسبانيا، تربط الشبكة المفككة الاتصال بعائلاتهم، وتطلب منهم مبالغ تتراوح ما بين 600 و800 أورو، قبل نقلهم إلى مدن داخلية.

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وتتهم السلطات الإسبانية أعضاء هذه الشبكة لاحتجاز القاصرين المغاربة في بيوت تابعة لها في مدن قتدس وإشبيلية، إلى أن تدفع عائلاتهم باقي تكاليف الهجرة.