إصابة طالبين جامعييْن من شفاعمرو بحادث في طريق الجامعة الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 4 أشخاص، بينهم طالبان جامعيّان من شفاعمرو، بجراح متفاوتة، في حادث سير، وقع عصر اليوم الأحد، في إحدى الطرق المؤديّة للجامعة العربية الأميركية بجنين.

وقدّمت طواقم الإسعاف الفلسطينيّة، الإسعافات الأولية للمصابين التي وُصِفت حالتهم بين المتوسطة والخطيرة.

وعُلِم أنه تمّ نقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال تلقّي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ولقي 40 شخصًا من المجتمع العربي مصارعهم منذ مطلع عام 2019،في حوادث طرق، ما يعادل زيادة بنسبة 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لمعطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

يُذكر أن حادث سير وقع قبل قليل، قرب مفرق إكسال، وأودى بحياة الشابة حنين دراوشة، التي تبلغ من العمر 20 عامًا.