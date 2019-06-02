بدون صلاح: التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال أوروبا بموسمها الأخير، بعدما حصد ليفربول اللقب بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين.

وشملت التشكيلة 6 لاعبين من ليفربول، بينما لم يتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، والذي سجل الهدف الأول في شباك السبيرز بالنهائي.

وشهدت التشكيلة أسماء معتادة مثل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وليونيل ميسي، هداف برشلونة.

ونشر الموقع الرسمي لليويفا قائمة ضمت 20 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) وتير شتيغن (برشلونة).

خط الدفاع: فان ديك (ليفربول)، دي ليخت (أياكس)، يان فيترونخن (توتنهام)، أرنولد (ليفربول) وروبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: موسى سيسوكو (توتنهام)، حكيم زياش (أياكس)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، فرينكي دي يونغ (أياكس)، نودمبيلي (ليون)، فينالدوم (ليفربول)، دافيد نيرس (أياكس) ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، دوسان تاديتش (أياكس)، ساديو ماني (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ولوكاس مورا (توتنهام).