باسيل تفقد سد القيسماني بفالوغا في اطار جولته في قضاء بعبدا

فقد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في اطار جولته في قضاء بعبدا، سد القيسماني في فالوغا يرافقه النواب حكمت ديب، سيزار ابي خليل وآلان عون، النائب السابق ناجي غاريوس وعدد من مسؤولي التيار.
وجال باسيل على ضفاف البحيرة وتفقد مبنى التحكم الآلي دون ان يدلي بأي تصريح.
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