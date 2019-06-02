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باسيل تفقد سد القيسماني بفالوغا في اطار جولته في قضاء بعبدا

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فقد رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في اطار جولته في ​قضاء بعبدا​، ​سد القيسماني​ في فالوغا يرافقه النواب ​حكمت ديب​، ​سيزار ابي خليل​ و​آلان عون​، النائب السابق ​ناجي غاريوس​ وعدد من مسؤولي التيار.

وجال باسيل على ضفاف البحيرة وتفقد مبنى التحكم الآلي دون ان يدلي بأي تصريح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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