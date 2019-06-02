باسيل تفقد سد القيسماني بفالوغا في اطار جولته في قضاء بعبدا

فقد رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في اطار جولته في ​قضاء بعبدا​، ​سد القيسماني​ في فالوغا يرافقه النواب ​حكمت ديب​، ​سيزار ابي خليل​ و​آلان عون​، النائب السابق ​ناجي غاريوس​ وعدد من مسؤولي التيار.

وجال باسيل على ضفاف البحيرة وتفقد مبنى التحكم الآلي دون ان يدلي بأي تصريح.