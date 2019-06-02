أفادت معلومات ​صحفية​ بان "حريقا اندلع في بستان قريب من سرايا ​الهرمل​، امتد بسرعة ملتهما عددا كبيرا من الأشجار، ووصلت أطرافه إلى المنازل القريبة، لكن فرق ​الدفاع المدني​ تمكنت من إطفائه قبل أن يتسبب بأي أضرار في هذه المنازل".

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كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق قرب سرايا الهرمل التهم أشجارا وقارب المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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