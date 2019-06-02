باسيل: كل يوم يخرج من يحور الحقيقة ويتعرض لنا بكرامتنا وبفهمنا وعلمنا

لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ خلال تفقده ​سد القيسماني​ إلى "أنني فرحت كثيرا بزيارة السد الذي تبين ان كل ما قيل في شأنه غير صحيح بالحد الأدنى ولكن للأسف خسرنا وقتا وتعرضنا كتيار لحملات لكن الامر بات وراءنا والسد انجز"، مشيراً إلى أنه "كل يوم يخرج من يحور الحقيقة ويتعرض لنا بكرامتنا وبفهمنا وعلمنا وهذا ما حصل في مواضيع ​السدود​ و​الكهرباء​ و​النفط​ وصولا الى ​الموازنة​".

وأكد ان "خصوصيتنا بتربيتنا وايماننا الذي ليس فيه الا الخير فبال​سياسة​ لم نقم يوما بتربية شبابنا على كره الغير ولم نخبرهم عن تاريخ غيرنا الاسود"، مشيراً إلى أنه "علينا اعطاء مفهوم ثان للمصالحة هو العودة ومن خلال اعطاء الناس حقوقهم من خلال ​وزارة المهجرين​ وليس ان يكون مهجرون لم يحصلوا على حقهم بعد 29 سنة فيما آخرون غير مهجرين قبضوا مرة ومرتين وثلاث مرات "ساعة اصول وساعة فروع وساعة ترميم منجز".

وأشار إلى أنه "منذ 30 سنة يعطون ​صندوق المهجرين​ كل سنة ستين مليار ليرة اكثر ولم يسألوا عن خطة ومشروع لكن عندما جاء التيار الوطني الحر بخطة ومشروع وقال ان خلال ثلاث سنوات نقفل الوزارة والصندق صاروا يريدون الدرس، هم قصيرو النظر وعديمو الرؤية اما نحن فواجبنا تجاه الناس والجبل اعطاء الجميع حقوقه".