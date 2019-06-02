اعتبر رئيس "تجمع موارنة من اجل لبنان" بول يوسف كنعان خلال لقائه مع الجالية اللبنانية ان "المارونية السياسية ليست تهمة، فهي لم تعمل يوما الا لجميع اللبنانيين ومن اجل لبنان، وفي ظلها وصف لبنان بسويسرا الشرق باقتصاده ونظامه المصرفي وسياحته وجامعاته ومستشفياته وفنه ومطاره ومدينته الرياضية".
واعتبر انه "يوم ضعف الموارنة انهار لبنان وعندما يكون الموارنة اقوياء من اجل لبنان، يستعيد لبنان قوته لان الموارنة يعملون دائما من اجل جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين"، مذكرا بأنه "في زمن الاحتلال وغياب السيادة ودولة المؤسسات، حضنت بكركي الجميع وكانت وما زالت صرحا لجميع اطياف الشعب اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تجمع موارنة من اجل لبنان: المارونية السياسية ليست تهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.