رئيس تجمع موارنة من اجل لبنان: المارونية السياسية ليست تهمة

اعتبر رئيس "تجمع موارنة من اجل ​لبنان​" ​بول يوسف كنعان​ خلال لقائه مع الجالية اللبنانية ان "​المارونية السياسية​ ليست تهمة، فهي لم تعمل يوما الا لجميع اللبنانيين ومن اجل لبنان، وفي ظلها وصف لبنان ب​سويسرا​ الشرق باقتصاده ونظامه المصرفي وسياحته وجامعاته ومستشفياته وفنه ومطاره ومدينته الرياضية".

واعتبر انه "يوم ضعف ​الموارنة​ انهار لبنان وعندما يكون الموارنة اقوياء من اجل لبنان، يستعيد لبنان قوته لان الموارنة يعملون دائما من اجل جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين"، مذكرا بأنه "في زمن الاحتلال وغياب السيادة ودولة المؤسسات، حضنت ​بكركي​ الجميع وكانت وما زالت صرحا لجميع اطياف ​الشعب اللبناني​".