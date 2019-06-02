ن.تايمز: محمد بن زايد أول من قدم رؤية لتسوية من الخارج للقضية الفلسطينية وتبنتها إدارة ترامب

أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" بان "ولي عهد ​ابو ظبي​ الشيخ محمد بن زايد أول من قدم رؤية لتسوية من الخارج للقضية الفلسطينية وتبنتها إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​"، مشيرةً إلى أن "مكتب المحقق الخاص مولر استجوب المستثمر الإماراتي راشد المالك المقرب من بن زايد وأخيه".

ولفتت إلى أن "مقترحات ولي عهد أبوظبي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي جوهر خطة مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنر للسلام"، مشيرةً إلى أن "محققين يبحثون احتمال ضلوع رجل أعمال إماراتي مقرب من بن زايد بمخطط للتأثير على إدارة ترامب"، مضيفةً: "خمسة ممن عملوا لدى ولي عهد أبوظبي هم قيد التحقيق الجنائي على خلفية تحقيقات مولر"، مفيدةً بأن "ولي عهد أبوظبي كان يزور واشنطن بانتظام ولم يدخلها لعامين لتخوفه من مساءلة مولر له أو لمساعديه".