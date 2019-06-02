عريقات: إسرائيل تهدد أمن الشرق الأوسط

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​، ​إسرائيل​ بـ"تهديد أمن منطقة ​الشرق الأوسط​ بدوامة عنف جديدة على خلفية التوتر الحاصل في شرق ​القدس​"، مندداً بـ"الاعتداءات التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي واستفزازاتها في ​المسجد الأقصى​" في القدس. وحمل عريقات إسرائيل "مسؤولية جر المنطقة إلى دوامة جديدة من ​العنف​ ستهدد أمن المنطقة برمتها".

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