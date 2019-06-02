مشاهير الفن غاضبون من حكم الوداد والترجي.. هكذا تفاعلوا مع ما حصل

عبر مشاهير الفن عن أسفهم لما تعرض له فريق الوداد البيضاوي، في مباراته النهائية من دوري أبطال إفريقيا، إذ أعلنه الحكم منسحبا منها، بسبب مطالبته بالرجوع إلى تقنية الVar.

ونشر عدد من الفنانين المغاربة، بعد اللقاء النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بين الوداد، ممثل المغرب، والترجي التونسي، أول أمس الجمعة، تدوينات على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مستنكرين “الظلم” الذي تعرض له الفريق الأحمر في المباراة.

الممثل أمين الناجي كتب: “الحكرة لي تعرضات ليها الوداد هي حكرة المغاربة كاملين وأنا كمغربي وكازاوي ورجاوي مع الوداد قلبا وقالبا”.

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وعبر الفنان الودادي حاتم عمور عن مطالبته بإعادة اللقاء في دولة محايدة، هي قطر، وكتب: “بغينا الفار ولا يتعاود الماتش فقط”.

واعتبر أمينيكس فريق الوداد بطل إفريقيا، وكتب: “الصراحة عمرو بقا فيا الحال بزاف فشي ماتش بحال اليوم، الموهيم بطل إفريقيا بالرجولة راكم عارفين هو الوداد المغربي”.

يذكر أن فريق الوداد البيضاوي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما حرمه عدم تواجد الفار من هدف صحيح، كان بمقدوره تغيير مسار المباراة النهائية.