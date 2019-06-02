بعد زيارة كوشنر.. البيجيدي: “صفقة القرن” مؤامرة دولية تحاك ضد القضية الفلسطينية

بعد زيارة “كوشنر”، صهر، ومستشار الرئيس الأمريكي للمغرب، للمغرب، خلال الأسبوع الجاري، للترويج لـ”صفقة القرن”، وحشد الدعم لمؤتمر “المنامة”، في إطار جولة قادته كذلك للأردن وإسرائيل، خرج حزب العدالة والتنمية، قائد للائتلاف الحكومي، لمهاجمة المبادرة الأمريكية.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنميك، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد، إن “صفقة القرن” صفقة القرن واحدة من المؤامرات الدولية التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، معبرة عن اعتزازها بالتحام الشعب المغربي من أجل القضية الفلسطينية وبعمل قواه السياسية والمدنية التي تترافع في سبيلها.

واعتبر الأمانة العامة للبيجيدي أن الاعتداءات المتكررة لإسرائيل، تستقوي بالدعم الأمريكي المنتهك للشرعية الأممية، والتحيز الواضح لبعض القوى الدولية التي يفترض أن تكون داعمة لسلام عادل قائم على دعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

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وفي الوقت الذي لم يعلن المغرب فيه بعد عن موقفه من مؤتمر المنامة، أشاد البيجيدي بمواقف المغرب المناصرك لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة “وفق نموذج نحَتْتَهُ بلادنا قائم على استقلالية القرار الوطني وتقدير المصلحة العامة للأمة وشعوبها”.

يذكر أن الإدارة الأمريكية، تعمل على صياغة تسوية سياسية في الشرق الأوسط تحت اسم “صفقة القرن”، دون كشف بنودها حتى الآن، ويتردد أنها ستجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس، وحق عودة اللاجئين.

وفي 19 ماي الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” يومي 25 و26 يونيو المقبل، وهي الورشة، التي يرفضها الفلسطينيون، ويرون أن الهدف منها تسويق “صفقة القرن”.