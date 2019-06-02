رشيد الوالي: لم تتغير نظرتي إلى نسرين الراضي بعد ضجة القبلة

قال الممثل المغربي، رشيد الوالي، أخيرا، إن نظرته للممثلة المغربية نسرين الراضي، بعد “ضجة فيديو قبلة مهرجان كان”، لم تتغير، كما نوه بمستواها في التمثيل.

وصرح الوالي أثناء استضافته في برنامج “بيناتنا” على قناة “ميدي 1”: “أنا اعشقها، ومن المعجبين ديالها، وأدت دورها في الماضي لا يموت بكل براعة”.

وأضاف الوالي: “الراضي أدت دورها بتميز كبير، وعطاء إلى درجة أن الناس كرهوها لأنهم لم يفرقوا بين الشخصية، التي تقمصت، ونسرين الحقيقية”.

يذكر أن الراضي خلقت ضجة بسبب قبلتها مع الممثلة لبنى ازبال، في مهرجان كان في حين أوضحت الأخيرة أنها مجرد قبلة بريئة.