زياش حاضر في “فريق الموسم” لدوري أبطال أروبا وغياب مفاجئ لصلاح

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فرض النجم المغربي، حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، حضوره في “فريق الموسم” لمنافسات دوري أبطال اروبا، والذي اختاره الاتحاد الأروبي لكرة القدم، وكشف عنه اليوم الأحد.
وتواجد زياش، رفقة عدد من النجوم في فريق الموسم لأغلى المنافسات القارية على مستوى الأندية، إلى جانب ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، وغيرهم من النجوم، بينما عرف هذا الفريق، غياب النجم المصري، محمد صلاح، على الرغم من مساهمته في تتويج فريقه باللقب.
وقدم زياش، موسما رائعا رفقة الأياكس، قاده لبلوغ المربع الذهبي، والخروج بصعوبة من دور النصف، على يد توتنهام الإنجليزي.
إليكم تشكيلة الموسم، التي تتألف من 20 لاعبا:
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