المجلس الدستوري يمدد عهدة الرئيس الجزائري المؤقت

قرر المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الأحد، تمديد عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان “استحالة” إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان المجلس الدستوري الجزائري، قد أعلن في وقت سابق اليوم، “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من يوليو المقبل، رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها “وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية”.

وأقر المجلس الدستوري في بيان بأنه “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد لاستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه مهامه”، ويُقصد بـ “رئيس الدولة” في الدستور الجزائري “الرئيس المؤقت”.

وأوضح المجلس أنه رفض ملفي الترشح المودعين لديه لخوص السباق الرئاسي، الأول بعد استقالة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت عدة أسابيع.