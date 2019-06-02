عرفت القنيطرة، ليلة أمس السبت، هجوم عصابة مدججة بالسيوف والأسلحة البيضاء، على حافلة للنقل العمومي، وسرقة ركابها، والسطو على أموال الحافلة.
وقالت مصادر “اليوم24” إن عصابة مدججة بالسيوف والأسلحة البيضاء، هاجمت حافلة للنقل الحضري الخط 19، حيث عمدوا إلى سرقة الركاب تحت التهديد، والضرب، ما سماه بعض الركاب العودة إلى عهد “السيبة”.
وأضاف المصدر ذاته أن أفراد العصابة تمكنوا من الصعود إلى الحافلة، وسرقة أموال الحافلة المحصلة، وهواتف ركاب الحافلة، ما خلف جوا من الرعب، والهلع في صفوف المواطنين.
وفتحت المصالح الأمنية في القنيطرة، التي حلت في عين المكان، تحقيق في الحادث، من أجل اعتقال الجناة، وتقديمهم إلى العدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر “السيبة”.. عصابة بالسيوف والأسلحة البيضاء تهاجم “طوبيس” وتسرق الحافلة والركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.