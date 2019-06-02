“السيبة”.. عصابة بالسيوف والأسلحة البيضاء تهاجم “طوبيس” وتسرق الحافلة والركاب

عرفت القنيطرة، ليلة أمس السبت، هجوم عصابة مدججة بالسيوف والأسلحة البيضاء، على حافلة للنقل العمومي، وسرقة ركابها، والسطو على أموال الحافلة.

وقالت مصادر “اليوم24” إن عصابة مدججة بالسيوف والأسلحة البيضاء، هاجمت حافلة للنقل الحضري الخط 19، حيث عمدوا إلى سرقة الركاب تحت التهديد، والضرب، ما سماه بعض الركاب العودة إلى عهد “السيبة”.

وأضاف المصدر ذاته أن أفراد العصابة تمكنوا من الصعود إلى الحافلة، وسرقة أموال الحافلة المحصلة، وهواتف ركاب الحافلة، ما خلف جوا من الرعب، والهلع في صفوف المواطنين.

وفتحت المصالح الأمنية في القنيطرة، التي حلت في عين المكان، تحقيق في الحادث، من أجل اعتقال الجناة، وتقديمهم إلى العدالة.