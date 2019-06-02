بعد أن هنأه العام الماضي.. الـ”فيفا” يتجاهل الترجي ويرفض تهنئته باللقب “الفضيحة”

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تهنئة نادي الترجي التونسي، بعد منحه لقب عصبة الأبطال الإفريقية، أول أمس الجمعة، بعد “النهائي المهزلة” الذي جمعه بالوداد البيضاوي، والذي لم تلعب فيه سوى 58 دقيقة.

ولم ينشر الاتحاد الدولي لللعبة، اي خبر أو تهنئة على موقعه الرسمي على الأنترنت، ولا حتى على مختلف صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كانت عادته في النسخ الماضية، وكما جرت عليه العادة في مختلف المنافسات، لكنه في المقابل، قام أمس السبت، بتهنئة نادي ليفربول الإنجليزي، بتتويجه بطلا لدوري أبطال أروبا.

ونشر “الفيفا” بلاغا رسميا على موقعه يهنئ فيه ليفيربول، كما اجتاحت صور التتويج مختلف صفحاته على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يتم ذكر حرف واحد عن تتويج الفريق التونسي باللقب القاري “المشبوه”.

وكان الاتحاد الدولي للعبة، قد هنأ، الموسم الماضي، نادي الترجي باللقب الذي حققه على حساب الاهلي المصري.

ووصل صدى “الفضيحة” التاريخية لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكل أرجاء المعمور، بعد أن تناقلتها أكبر وسائل الإعلام العالمية، وشهد العالم بأكمله على “فساد” اللعبة في القارة السمراء، وهو الأمر الذي قد يكون له تبعات كبيرة من قبل الاتحاد الدولي.