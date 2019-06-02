القدس: الاحتلال يغلق البلدة القديمة ومحيطها لاحتفال المستوطنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى عدة شوارع في محيطها، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين، احتفالًا بذكرى احتلال المدينة الفلسطينية، عام 1967.
وانتشرت قوات الاحتلال بالمئات في محيط البلدة القديمة، أجبرت التجار الفلسطينيين على اغلاق محالهم التجارية، كما اجبرت التجار في شارعي صلاح الدين والمصرارة القريبين من البلدة القديمة من إغلاق محالهم التجارية.
وشرعت شرطة الاحتلال بسلسلة من الإجراءات الأمنية المتشددة قبيل ما تسمى "مسيرة الأعلام"، وسط غضب فلسطيني، وتوتر مستمر منذ ساعات الصباح على خلفية اقتحامات مستوطنين للأقصى بدعم من القوات الإسرائيلية.
وكان نحو 1200 مستوطن يرافقهم 400 شرطي، قد اقتحموا المسجد الأقصى بعد الاعتداء على المصلين، وإغلاق المصلى المرواني والمصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالسلاسل الحديدة وإلقاء قنابل الصوت والغاز صوب المعتكفين داخلهما.
وبحسب الموقع الإلكتروني لـ"شركة الأخبار" الإسرائيلية (ماكو)، فإن "مسيرة الأعلام" ستنطلق من ساحة باريس مرورًا بالحي الإسلامي في البلدة القديمة، وصولًا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
وأوضحت المصادر أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسًا لمنع المستوطنين من الدخول إلى البلدة القديمة عبر باب العمود، دون تفاصيل أخرى. علما بأن المسيرة تنظم سنويًا بدعوات من منظمات متطرفة، تدعى "منظمات الهيكل"، والتي تطالب بهدم المسجد الأقصى وإنشاء معبد يهودي مكانه.
وأشار الموقع إلى أن شرطة الاحتلال نشرت آلاف العناصر بالزيين المدني والرسمي، لمرافقة المسيرة. وأوضح الموقع أن إغلاق جميع الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة للمدينة المحتلة، حتى الساعة التاسعة مساء.
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