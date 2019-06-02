إكسال: مصرع الشابة حنين دراوشة وإصابة آخرين بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت الشابة حنين سعيد دراوشة (20 عاما) مصرعها، فيما أصيب آخران، في حادث طرق مروع وقع عصر اليوم، الأحد، على الشارع رقم (60) السريع، قرب مفرق قرية إكسال، باتجاه مدينة الناصرة.

وعلم أن الحادث وقع نتيجة انقلاب شاحنة على مركبة خاصة، ما أسفر عن إصابة الشابة دراوشة (20 عاما) بجروح حرجة، ورجل (30 عاما) بجروح خطيرة. كما عملت طواقم الإنقاذ تعمل على تخليص شخص آخر علق تحت الشاحنة.

ووصلت طواقم الإنقاذ التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، وحاولت تقديم العلاج للمصابين الذين وجدوا عالقين داخل المركبات.

وفي التفاصيل، أوضح شهود عيان أن شاحنة (خلاط إسمنت) انقلبت على سيارة خاصة أقلت شخصين أثناء سفرها على الطريق رقم (60)، ما أدى إلى إصابة ركاب السيارة الخاصة، أحدهما (الشابة دراوشة) بجروح بالغة الخطورة والآخر بجروح وصفتها المصادر الطبية بـ"الصعبة".

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وحاولت طواقم الإنقاذ تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، غير أن عملية إنعاش الشابة باءت بالفشل، ليتم الإعلان، لاحقًا، عن وفاتها متأثرة بجراحها.

وأشار الشهود إلى أن طواقم الإنقاذ عملوا في مكان الحادث على إنقاذ شخص عالق في الشاحنة، ولم يتم تحديد حالته الصحية إثر تخليصه ونقله إلى المشفى.

وأفاد الشهود بأن الشارع المؤدي إلى مدينة الناصرة، أغلق على مقربة من منطقة الأنفاق، بسبب أزمة المرور التي أعقبت الحادث.

يذكر أنّ 40 شخصًا من المجتمع العربي لقيوا مصارعهم منذ مطلع عام 2019، ما يعادل زيادة بنسبة 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لمعطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد.