انت الان تتابع تفاصيل خبر غارات النظام وروسيا تتجدد على إدلب وتوقع 4 قتلى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 05:53 مساءً - قُتل 4 مدنيين في قصف جوي لقوات النظام السوري وروسيا استهدف منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن الغارات الجوية استهدفت مدينة خان شيخون وبلدة كنصفرة، وقرى شيخ دامس وشيخ مصطفى وصفوهن وفليفل وأرينبة واحسم.

ووفقاً لمعلومات صادرة عن الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، فإن مدنيَّين اثنين قُتلا في غارة على مدينة خان شيخون وواحد بقرية فليفل وآخر في غارة استهدفت شيخ دامس.

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وأفاد "مرصد تعقُّب حركة الطيران" التابع للمعارضة، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن المقاتلة التي استهدفت مدينة خان شيخون عائدة لسلاح الجو الروسي، وأقلعت من قاعدة حميميم الجوية الواقعة في ريف اللاذقية (غرب).

وتشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات التابعة لإيران، حملة قصف عنيفة تستهدف منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.

وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدُّم محدود، وهو ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه الأحياء السكنية في المنطقة.