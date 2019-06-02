انت الان تتابع تفاصيل خبر هكذا ردت إيران على عرض بومبيو بشأن التفاوض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 05:53 مساءً - اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بشأن التفاوض دون شروط وراؤها "أهداف خبيثة".

وذكرت الخارجية الايرانية في بيان أن "معيارنا الأساس هو السلوك الأمريكي على الأرض وليس تصريحات السياسيين"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت: إن "تصريحات بومبيو بشأن التفاوض دون شروط مسبقة لعب بالكلمات بأهداف خبيثة".

وأشارت إلى أن "تأكيد بومبيو بشأن استمرار الضغوط على طهران سياسة خاطئة وتحتاج إلى تغيير كلي".

واستبعد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في حوار مع قناة "ABC" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، الحوار مع الولايات المتحدة في ظل التصعيد والتوتر الجاري.

وقال ظريف: إن "مواصلة الضغوط على إيران قد تترك تأثيرات على سوق العقار في البلاد إلا أنها لن تترك أية تأثيرات على نهج إيران"، بحسب قوله.

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وكان بومبيو قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري إيغناسيو كاسيس في مدينة بيلينزونا، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة".

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" قال بومبيو: "الولايات المتحدة مستعدة للدخول في أي حوارات مع طهران دون أي شروط مسبقة، كما أنها مستعدة للحوار مع المسؤولين الإيرانيين".

وجاء اللقاء الثنائي بين بومبيو وكاسيس بعد مخاوف بشأن احتمال التصعيد مع إيران وما يتسبب به من إثارة الكثير من القلق في أوروبا والشرق الأوسط.

وتمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران، وكانت وسيطاً بين الاثنين من قبل، على الرغم من أنه ليس من الواضح إن كان بومبيو يبحث عن مساعدة محددة من السويسريين فيما يتجاوز ما تفعله بالفعل في رعاية الأمريكيين المحتجزين في إيران.

زيارة بومبيو لسويسرا تأتي في المحطة الثانية من جولة أوروبية تشمل أربع دول، يسعى من خلالها إلى طمأنة الزعماء بأن إدارة ترامب لا تريد الحرب مع إيران، ومع ذلك، فهو يشدد أيضاً على أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها ولن تتوانى عن زيادة الضغط على إيران بعقوبات اقتصادية.

وخلال الأسابيع الماضية، أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (B-52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

ووجهت وزارة الدفاع الأمريكية مطلع مايو الماضي تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران ووكلاءها من استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب ومياه الخليج العربي، بحسب وكالة "رويترز".