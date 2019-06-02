انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تدين استفزاز "إسرائيل" للمسلمين والتعدي على الأقصى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 05:53 مساءً - أدانت دولة قطر اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، وإصابة عدد من المصلين والمعتكفين بجروح متفاوتة من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، محذرة من تداعيات تلك الإجراءات غير المشروعة على المنطقة والعالم بأسره.

ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في فلسطين.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة أن "يوفر المجتمع الدولي الحماية اللازمة للمصلين المسلمين لممارسة حقهم الطبيعي في العبادة بالمسجد الأقصى".

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واعتبر البيان "الاعتداءات الإسرائيلية تعدياً على الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وتمثل استفزازاً صريحاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع".

واقتحم عشرات المستوطنين، معزَّزين بقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، واعتدوا على عدد من المعتكفين؛ وهو ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة.

وكانت ما تسمى منظمات "الهيكل المزعوم" دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في الاقتحامات، بالتزامن مع احتفالاتهم بما يسمونه "توحيد القدس"، والتي تتضمن مسيرات بأعلام الاحتلال في محيط البلدة القديمة ومحيط أبواب المسجد الأقصى، فضلاً عن الدعوة الى اقتحامات واسعة للأقصى.

وكان قرابة 400 ألف شخص من الفلسطينيين أحيوا ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات "إسرائيلية" مشددة.