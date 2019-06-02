انت الان تتابع تفاصيل خبر مناورة جديدة للجيش الأمريكي في بحر العرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 05:53 مساءً - أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إجراء مناورة جديدة ببحر العرب، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن "حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، وقاذفة من طراز بي 52، أجرتا مناورات في بحر العرب".

وتأتي هذه المناورات بعد أيام من إجراء القوات البحرية الأمريكية عملية مشتركة في سواحل منطقة الخليج العربي، بمشاركة "أبراهام لنكولن" أيضاً.

Advertisements

وسبق أن قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "ستواصل واشنطن ممارسة الضغط على النظام في طهران".

ويتواصل التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة بعد أن دفع البنتاغون بقواته إلى المنطقة منذ مطلع الشهر الجاري، في استعدادات لأي أعمال عدائية لإيران على أهداف أمريكية أو تهديد لمصالحها في المنطقة.

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وفي مايو الجاري أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.