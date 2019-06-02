شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي: المصالحة العربية تتوقف على سياسة النظام القطري والان مع التفاصيل

قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصالحة الرباعي العربي مع دويلة قطر يتوقف على سياسة نظام الحمدين، بموافقته على التوصل لحل في التوقف عن دعم الجماعات المتطرفة، والموافقة على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف العناني، في تصريحات صحافية أن النظام القطري وحلفائه من الإخوان، وإيران "في كفة واحدة"، مشيرا إلى أن نظام الملالي الإيراني يواصل دعم الميليشيات المسلحة في اليمن، كما يستمر الإخوان في ممارسة الإرهاب.

واعتبر العناني أن التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تأتي من باب الضغوطات النفسية للضغط على إيران لإبرام اتفاق نووى جديد ليس أكثر، مبينا أن الحرب تكون فى حالة واحدة، وهي أن تتعرض القوات الأمريكية فى المنطقة لهجوم من إيران مباشر أو عن طريق أذرعها.

وعن انعقاد القمم الطارئة الثلاث في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة المخاطر الإيرانية في المنطقة، أشار المحلل المصري إلى أن المخاطر هي السياسة التي تتبعها طهران لزعزعة منطقتنا العربية.

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وتابع: "السعودية ترى بأن إيران تدعم وكلاء لها كالحوثيين وتهدد أمن السعوديين، كما شاهدنا حادث الفجيرة الأسبوع الماضي، وأيضا الاعتداء على منصات النفط في السعودية، وجاءت الدعوة باعتقادي من الممكلة العربية السعودية لتوجيه رسالة إلى إيران وهي رد على إيران".

وسبق أن وصل رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، إلى السعودية لتمثيل بلاده في القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة.

وكان في استقبال المسئول القطري، كل من نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف راشد الزياني، وأمين محافظة جدة، صالح التركي.

من جانبها، نشرت الخارجية السعودية صورة لرئيس الوزراء القطري عقب وصوله إلى المملكة وهو يجلس رفقة نائب أمير منطقة مكة.

وتشارك قطر للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، بسبب سياستها الداعمة الإرهاب والانحراف عن المحيط الخليجي.