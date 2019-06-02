شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يؤكد للبرهان دعم بلاده للسودان ولتحقيق الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل
وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية البحرينية، "أعرب الملك حمد بن عيسى عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة مع جمهورية السودان، على جميع المستويات وفي مختلف الأصعدة، وحرصها الدائم على المضي بهذه العلاقات لآفاق أرحب تدعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
وثمن عاهل البحرين الدور المهم لجمهورية السودان في "التحالف العربي"، لدعم السلطة المعترف بها دوليا في اليمن، والذي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" المسلحة (الحوثيين).
وأشاد العاهل البحريني بما وصفه بـ "بسالة الجيش السوداني الشديدة وكفاءته العالية" في تنفيذ المهام المنوطة به، ومن أجل تحقيق الأهداف، التي يسعى إليها "التحالف"، والمتمثلة في "ترسيخ الأمن والسلم في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية"، وفقا لصفحة الخارجية البحرينية.
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