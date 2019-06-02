شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان ورئيس تشاد يتناولان العلاقات الثنائية والتطورات بالسودان والان مع التفاصيل

استقبل الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي على هامش مشاركته في أعمال القمة الاسلامة بمكة المكرمة السيد ادريس دبي رئيس جمهورية تشاد حيث عبر له عن شكر وتقدير السودان على دعمه ومساندته للسودان فى المحافل الاقليميه والدوليه .

واكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الروابط والعلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع بين البلدين وشعبيهما، وقدم تنويرا عن التطورات الجارية في السودان وسير المفاوضات مع القوى السياسية والتي من شأنها ان تفضي إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

من جانبه عبر الرئيس التشادى عن دعمه اللامحدود للسودان لانجاح الإجراءات التى يتخذها المجلس العسكري لتجاوز المرحلة الراهنة، وتعزيز الامن والاستقرار بالسودان.