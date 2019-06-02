وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"أننا نراقب بقلق بالغ خطورة الأوضاع والأحداث الجارية في محافظة ديالى والتي تريد أن تدفع أهالي المحافظة بإتجاه اقتتال وحرب أهلية". وأوضح أن "ائتلاف الوطنية يدعو القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى عقد مؤتمر وطني عاجل تشترك فيه كل القوى السياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع الوطني في المحافظة من أجل الوقوف بوجه هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها محافظة ديالى".



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كانت هذه تفاصيل خبر نائب: أوضاع ديالى غير مستقرة وعلى عبد المهدي عقد مؤتمر عاجل بخصوص المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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