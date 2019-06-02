محمد داود يقود النفط للفوز على السماوة في الدوري الممتاز

رياضة 2019-06-02 | 17:32 61 مشاهدة قاد المهاجم محمد داود، فريقه النفط للفوز على السماوة 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب السماوة ضمن لقاءات الاسبوع الـ11 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. داود تألق في المباراة واستطاع ان يسجل هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة 45 من عمر المواجهة، ليهدي فريقه فوزاً مهماً وضعه في المركز السادس برصيد 43 نقطة، فيما توقف رصيد السماوة عند النقطة 27 في المركز الثامن عشر.



وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تغلب فريق امانة بغداد على فريق الحسين بنتيجة 4-2.



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