تعرف على اخر مستجدات العمل في ملعب الزوراء

بحث وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الاحد، خلال استقباله الشركة الايرانية المنفذة لملعب الزوراء الرياضي اخر مستجدات العمل في المشروع.

وقال رياض لمدير الشركة، الذي شرح المشاكل المالية التي تواجههم لانجاز المشروع وفق المخطط الزمني، بحسب البيان، إنه "اعرف جميع المشاكل المالية وانا رجل عملي اصدق ما آرى ولا احب ان اسمع شئ ومستعد ان نتعاون لانجاز المشروع وساصرف لكم سلفة مالية، لكن اطالبكم بالعمل، وفي حال وجود عمل مستمر وبوتيرة متصاعدة سوف اصرف لكم سلفة ثانية"، مشيرا الى "السبب الرئيسي في توقف العمل في ملعب الزوراء هو اعتراضي على طريقة انشاء ارضية الملعب".



وطالب وزير الشباب والرياضة، وفقاً للبيان، مدير عام دائرة الهندسية والفنية بـ"اعداد محضر اجتماع مع الشركة الايرانية وبتوقيع الطرفين على ان يتضمن مدة انجاز الملعب فقط خلال فترة "اربعة اشهر"، واحالة الارضية الى شركة اخرى سواء كانت محلية او اجنبية، فضلا عن حل مشكلة البزل في ارضية الملعب، فيما حمل الملاكات الهندسية المسؤولية في حال اخفاق الشركة المنفذة في انجاز العمل وفق المواصفات الفنية الدولية".

