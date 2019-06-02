2019-06-02 | 17:01
المصدر:
1,334 مشاهدة
اتضح أن الفتاة الراكضة هي عارضة أزياء أمريكية من أصل روسي تدعى كينسي وولانسكي وتبلغ من العمر 22 عاماً، وهي صديقة نجم اليوتيوب الروسي فيتالي زدوروفيتسكي.
وإلى جانب بدلة السباحة التي كانت ترتديها كينسي، حملت البدلة دعاية لموقع إباحي يمتلكه صديقها فيتالي يتخصص في المقالب والكاميرا الخفية المرتبطة بالعري والجنس، بحسب ما أورد موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار.
لكن "إنستغرام" لم يعط الحسناء الروسية مجالاً للاحتفال، فقد قام بإغلاق حسابها عقب هذا السيل الهائل من المتابعين، ليس ذلك أيضاً، بل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يفكر في مقاضاة كينسي وولانسكي وصديقها فيتالي على خلفية عرض دعاية بشكل غير قانوني، وهو ما قد يكلفهم نحو مليون دولار بحسب ما ذكر موقع "لايلاس نيوز" الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة مالية في انتظار حسناء نهائي دوري ابطال اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.