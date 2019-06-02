مجلس الوزراء يقرر تعديل تعليمات تنفيذ قانون الموازنة

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الأحد برئاسة عادل عبدالمهدي، وناقش عددا من التطورات وتطوير المنظومة الكهربائية والقضايا المعدة لجدول الاعمال، واصدر العديد من القرارات من بينها موافقة المجلس على تخويل محافظ كركوك صلاحية المصادقة على خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019 ".واضاف المكتب، أن "المجلس اقر مشروع نظام تحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة للمشمولين بأحكام قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017، كما قرر المجلس الموافقة على حل المشاكل الستراتيجية بالاعتماد على الملاك الوطني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما في بقية الوزارات" .

وتابع المكتب، أن "المجلس وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 ، كما أقر المجلس مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971، وقرر ايضا تعديل تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 بشأن صلاحية الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في اهداء السلع والخدمات ،كما قرر المجلس تغيير اسم شركة تعبئة الغاز لتصبح شركة تعبئة وخدمات الغاز".

