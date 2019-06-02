نورسان يعوضان لاعبان من القيثارة في قائمة اسود الرافدين

المباراة ستقام ضمن ايام "فيفا دي" امام المنتخب التونسي وعلى ارضه، حيث يطمح اسود الرافدين الى تحقيق نتيجة ايجابية للارتقاء في تصنيف "فيفا" الشهري.

كاتانيتش، قرر استدعاء لاعبين من صفوف فريق الزوراء وهم مصطفى محمد واحمد جلال، ليحلان محل لاعبي فريق الشرطة علاء مهاوي وحسام كاظم، اللذان تأكد غيابهما لمشاكل إدارية.



ومن المؤمل ان ينطلق وفد اسود الرافدين الى تونس مساء اليوم.