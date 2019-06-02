- 1/2
- 2/2
2019-06-02 | 16:50
895 مشاهدة
قرر مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، استدعاء لاعبين جديدين الى قائمة اسود الرافدين المتوجهة الى تونس للعب مباراة ودية أمام نسور قرطاج في السابع من حزيران الجاري.
المباراة ستقام ضمن ايام "فيفا دي" امام المنتخب التونسي وعلى ارضه، حيث يطمح اسود الرافدين الى تحقيق نتيجة ايجابية للارتقاء في تصنيف "فيفا" الشهري.
كاتانيتش، قرر استدعاء لاعبين من صفوف فريق الزوراء وهم مصطفى محمد واحمد جلال، ليحلان محل لاعبي فريق الشرطة علاء مهاوي وحسام كاظم، اللذان تأكد غيابهما لمشاكل إدارية.
ومن المؤمل ان ينطلق وفد اسود الرافدين الى تونس مساء اليوم.
كاتانيتش، قرر استدعاء لاعبين من صفوف فريق الزوراء وهم مصطفى محمد واحمد جلال، ليحلان محل لاعبي فريق الشرطة علاء مهاوي وحسام كاظم، اللذان تأكد غيابهما لمشاكل إدارية.
ومن المؤمل ان ينطلق وفد اسود الرافدين الى تونس مساء اليوم.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر نورسان يعوضان لاعبان من القيثارة في قائمة اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.