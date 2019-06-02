وذكر مدير وحدة الإحصاء المهندس فارس المسعودي، أن رصد أعداد قاصدي المسجد الحرام يتم بواسطة حساسات تقنية حديثة (sensors) ومتطورة. وأضاف أن مجموع الحساسات الموجودة في التوسعة الثانية عددها 44 حساسا تقنيا.



وأكد المسعودي، بحسب "روسيا اليوم"، أن معرفة أعداد الدخول والخروج من الأبواب تساعد في وضع الخطط التشغيلية وتطوير منظومة العمل ومعرفة الجهات الأكثر كثافة بالزوار والمعتمرين، والمساعدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة من الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام. وأكد المسعودي، بحسب "روسيا اليوم"، أن معرفة أعداد الدخول والخروج من الأبواب تساعد في وضع الخطط التشغيلية وتطوير منظومة العمل ومعرفة الجهات الأكثر كثافة بالزوار والمعتمرين، والمساعدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة من الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. دخول 7 ملايين زائر للحرمين الشريفين بعد التوسعة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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