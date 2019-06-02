قتيلان و24 مصابا في 3 انفجارات بكابول

قتل شخصان وأصيب 24 آخرون بينهم صحفي أفغاني بجروح، الأحد، في 3 انفجارات متتالية في العاصمة كابول.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، أن الانفجار الأول كان لقنبلة لاصقة وضعت تحت حافلة، وبعده بعشرين دقيقة، انفجرت قنبلتان أخريان في المنطقة ذاتها، بعد أن هرعت قوات الأمن والنجدة إلى المكان.

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز أن الحافلة كانت تنقل طلبة.

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يشار إلى أنه العام الماضي، قتل 9 صحفيين من بينهم مدير التصوير في مكتب وكالة فرانس برس شاه مراي في تفجير إثر توجههم لتغطية وقائع انفجار أول.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني، في بيان، بالاعتداءات التي "لا يمكن أن تفرض الرعب أو إضعاف إيمان شعبنا بمستقبل أفضل".

وتشهد كابول منذ أيام عدة العديد من الاعتداءات.

والجمعة، قتل 4 أفغان على الأقل وأُصيب 4 جنود أمريكيين بجروح طفيفة في انفجار سيارة مفخّخة اقتحمت قافلة للجيش الأمريكي في كابول.

والخميس، قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون في هجوم استهدف "جامعة الدفاع الوطني الأفغانية" وهي كلية عسكرية تقع في غرب كابول، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.