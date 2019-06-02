السكة الحديد تبدأ غدا تشغيل 8 قطارات مكيفة ونوم بين القاهرة ومرسى مطروح

كتب رضا حبيشى
تبدأ هيئة السكة الحديد ابتداء من غدا الاثنين تشغيل 8 قطارات مكيفة ونوم بين القاهرة ومرسى مطروح استعدادا لموسم الصيف، تشمل 4 مكيف و4 نوم، بواقع 4 قطارات تقوم من القاهرة لمرسى مطروح بينهم اثنين نوم، و4 قطارات تعود من مرسى مطروح إلى القاهرة بينهم اثنين نوم.
وتشمل القطارات التى ستقوم من القاهرة إلى مرسى مطروح قطار مكيف رقم 939 يقوم من القاهرة 05.45 ويصل مطروح 13.30، وقطار نوم 773 يقوم من القاهرة 23.00 ويصل مطروح 06.20، وقطار مكيف رقم 943 يقوم من القاهرة 01.15 ويصل مطروح 17.15، وقطار نوم رقم 775 يقوم من القاهرة 05.00 ويصل مطروح 22.00.
وتضم...
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