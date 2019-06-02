الغالبية الأربعاء.. الدول الإسلامية تنقسم "فلكيا" حول أول أيام عيد الفطر

كتب: سلوى الزغبي

بين يومي الثلاثاء والأربعاء تتباين الآراء الفلكية حول أول أيام عيد الفطر المبارك، كما انقسم الفلكيون في دول مختلفة بين اليومين بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر شوال لعام 1440هـ.

عيد الفطر يوم الأربعاء

صعوبة رؤية الهلال يوم الاثنين 29 رمضان والموافق 3 يونيو، السبب وراء توقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير في السعودية، أنّ يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى، وأوضحت في بيان لها أنّ الرؤية يوم الاثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة، وأنّ المعطيات الحسابية تفيد بأنّ الاقتران...