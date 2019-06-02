علي فضل الله: مؤسسات المبرات هي للانسان ومن الإنسان وستبقى مدى الزمن

لفت رئيس ​جمعية المبرات الخيرية​ الاسلامية ​السيد علي فضل الله​ في كلمة له خلال إفطار الجمعية السنوي إلى أنه "انطلاقا من شعار السيد "خدمة ​الانسان​ قمة العبادة"، إذا أردنا ان نبني وطنا علينا ان نبني الانسان الذي يفكر بانسانية ويتحسس مشاعر الناس وهذا هو الهدف الانساني للمبرات الخيرية".

وشرح "كيف ترعى مؤسسات المبرات الأيتام بكل ​تفاصيل​ حياتهم، والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة"، مؤكدا أن "مؤسسات المبرات هي للانسان ومن الإنسان وستبقى مدى الزمن".