علي فضل الله: مؤسسات المبرات هي للانسان ومن الإنسان وستبقى مدى الزمن

لفت رئيس جمعية المبرات الخيرية الاسلامية السيد علي فضل الله في كلمة له خلال إفطار الجمعية السنوي إلى أنه "انطلاقا من شعار السيد "خدمة الانسان قمة العبادة"، إذا أردنا ان نبني وطنا علينا ان نبني الانسان الذي يفكر بانسانية ويتحسس مشاعر الناس وهذا هو الهدف الانساني للمبرات الخيرية".
وشرح "كيف ترعى مؤسسات المبرات الأيتام بكل تفاصيل حياتهم، والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة"، مؤكدا أن "مؤسسات المبرات هي للانسان ومن الإنسان وستبقى مدى الزمن".
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