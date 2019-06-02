المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط: ملازمون بالإستمرار بجميع المشاريع الإنمائية

استقبل ​محافظ​ بعلبك- الهرمل ​بشير خضر​، المدير الإقليمي لليونيسف في ​الشرق الأوسط​ وشمال ​افريقيا​ غيرت كابيلاري، على رأس وفد من المنظمة.

وشرح خضر للوفد تداعيات ​النزوح السوري​ على المجتمع المحلي، وضرورة استمرار دعم ​اليونيسيف​ لبعلبك- الهرمل بالمشاريع الإنمائية"، مطالباً بـ"إنشاء مكتب جديد في المحافظة بتمويل من ​اليونيسف​، مهمته الترويج للسياحة في ​بعلبك الهرمل​، مما سينعكس إيجابا على ​الإقتصاد​ المحلي".

بدوره أكد كابيلاري "التزام اليونيسف بالإستمرار بجميع المشاريع الإنمائية"، معلناً "الموافقة على طلب المحافظ خضر بتمويل مكتب للترويج السياحي في المحافظة".