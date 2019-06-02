استقبل محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا غيرت كابيلاري، على رأس وفد من المنظمة.
وشرح خضر للوفد تداعيات النزوح السوري على المجتمع المحلي، وضرورة استمرار دعم اليونيسيف لبعلبك- الهرمل بالمشاريع الإنمائية"، مطالباً بـ"إنشاء مكتب جديد في المحافظة بتمويل من اليونيسف، مهمته الترويج للسياحة في بعلبك الهرمل، مما سينعكس إيجابا على الإقتصاد المحلي".
بدوره أكد كابيلاري "التزام اليونيسف بالإستمرار بجميع المشاريع الإنمائية"، معلناً "الموافقة على طلب المحافظ خضر بتمويل مكتب للترويج السياحي في المحافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط: ملازمون بالإستمرار بجميع المشاريع الإنمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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