خريس: المشكلة في لبنان تكمن في عدم تطبيق القوانين

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس خلال زيارته خيمة الإعتصام التي نصبها متطوعو الدفاع المدني عند المدخل الشمالي لمدينة صور منذ الإسبوع إحتجاحا على عدم إنصافهم، ان "المشكلة في لبنان تكمن في عدم تطبيق القوانين عبر الحكومات المتعاقبة حيث يوجد حوالى 52 قانونا صدروا في مجلس النواب ولم تطبقهم الحكومة".
وأكد أن "جهاز الدفاع المدني هو الجهاز الأول في لبنان وهو جهاز الجهاد والمقاومة حيث دفع العديد من رجاله حياتهم فداء للأعمال الإنسانية والإنقاذية للأخرين"، مشيرا الى ان "هناك مشكلة وخللا كبيران في عدم إعطاء أصحاب الحقوق حقهم وهذا تتحمل مسؤولياته كل الحكومات المتعاقبة التي تهربت من اقرار القوانين".
وشدد على أنه "على وزارة الداخلية حل هذه المشكلة ونحن ومن خلال التواصل واللقاءات نحمل هذه القضية بكل جدية حتى حلها والوقوف الى جانب هذا الجهاز الذي ما بخل يوما في تقديم العون والمساعدة لكل الناس دون تمييز".
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