مكتب العزم للأساتذة الجامعيين: ندعم مطالب رابطة الأساتذة المتفرغين

نوه مكتب العزم للأساتذة الجامعيين اللبنانيين "الجهود التي قامت وتقوم بها رابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ والتي تهدف إلى تحصين الجامعة الوطنية وحمايتها والحفاظ على حقوق أساتذتها وطلابها"، وحيا "وحدة أساتذة الجامعة والتفافهم حول رابطتهم ونضالهم المستمر للحفاظ على حقوقهم وحقوق طلابهم وعدم المساس بها".

وهنأ الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين على "اليوم التضامني الناجح الذي أظهر الدعم الكبير للجامعة اللبنانية من مختلف أطياف ​الشعب اللبناني​ من طلاب وخريجين وأطراف سياسية ونقابية واجتماعية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على إيمان الشعب اللبناني بالجامعة الوطنية وأهمية وجودها وضرورة تعزيزها بشرا وحجرا وعلى أحقية مطالب أساتذتها وطلابها".

وأكد "دعم جميع المطالب التي عبرت عنها الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين من رفع موازنة الجامعة وتعزيز الخدمات الأساسية لطلابها، تحصيل الدرجات الثلاث، إضافة خمس سنوات للجميع عند احتساب المعاش التقاعدي، عدم المساس بتقديمات صندوق تعاضد الأساتذة، إعطاء الدرجات الاستثنائية ودرجة الدكتوراه للأساتذة المتفرغين الذين حرموا منها، الإسراع برفع ملفي التفرغ والدخول إلى الملاك واستثناء الأساتذة من أحكام المادة 90 من مشروع ​الموازنة​"، داعياً السلطة اللبنانية إلى "التعامل بجدية ومسؤولية مع مطالب الأساتذة والاهتمام الخاص بما يتعلق بالجامعة الوطنية، فقد أثبتت التجارب أن الاستثمار في التعليم والإنسان هو الذي يخرج المجتمعات من كبوتها ويسهم في نهضتها على كافة الصعد"، معلنا انه "يضع نفسه في خدمة قضية الأساتذة المحقة ويبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة تحركهم".