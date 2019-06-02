لاريجاني: سلوكيات السعودية والامارات تضر بهما على الامد البعيد

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان "المؤتمرات الاخيرة خاصة مؤتمر مكة اثبتت بان بعض الدول العربية تكرر تجربة هزائمها السابقة"، معتبرا ان "سلوكيات السعودية والامارات تضر بهما على الامد البعيد".
وخلال استقباله السفير السوري في طهران عدنان محمود، لفت لاريجاني إلى "اننا نشعر بالسرور لعمل الدولة السورية بحكمة وانتصارها بمقاومتها في مواجهة الممارسات الشريرة خلال الاعوام الاخيرة"، معتبراً أن "ما يدعو للاسف ان بعض الدول العربية في المنطقة التامت خلال الاعوام الاخيرة ضد سوريا وعملت ضدها الا انها هزمت في ظل المقاومة التي ابدتها سوريا".
واشار لاريجاني الى "المؤتمرات الاخيرة ومنها مؤتمر مكة حيث كررت بعض الدول العربية تجربة هزائمها السابقة"، لافتاً إلى أن "هذه الدول تعقد هذه المؤتمرات وتصدر البيانات بتصور انها ستحقق النجاح".
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