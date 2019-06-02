"أوبر" تحظر بعض مستخدميها

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أعلن القائمون على خدمة "أوبر" العالمية لطلب سيارة الأجرة أن بعض المستخدمين لن يكونوا قادرين على استعمال تطبيق خدمتهم الخاص بالهواتف الذكية.
وأشار بيان صادر عن "أوبر" مؤخرا إلى أن المستخدمين الذين سيحصلون على تصنيف سيئ من قبل سائقي السيارات التابعة للخدمة، سيتم حظرهم، ولن يكونوا قادرين على استخدام تطبيق "أوبر" العامل على الأجهزة والهواتف الذكية.
وأوضح البيان أن كل راكب سيستعمل خدمات "أوبر" ويقوم بتصرفات لا تليق بسياسة الشركة كالتحدث بلهجة عنصرية مع سائق سيارة الأجرة، أو يحاول إتلاف السيارة التي تقله، سيحصل على تقييم سيئ من قبل السائق، وفي حال تكررت الشكاوى من قبل السائقين، سيتم حظر هذا الشخص من استعمال خدمات "أوبر" أو استخدام تطبيقاتها الإلكترونية.
وأكدت مسؤولة قسم السلامة في "أوبر" أن المستخدمين سيحصلون قريبا على تعليمات ونصائح تحسن تصنيفاتهم لدى شركتها، لتشجيعهم على الالتزام بالسلوك المهذب، وتجنب رمي القمامة في سيارات الأجرة، وعدم الطلب من السائقين تجاوز الحد الأقصى من السرعة المنصوص عليها في المدن أو الطرق السريعة.
وأشاد اتحاد السائقين المستقلين في مدينة نيويورك الأمريكية بقرارات "أوبر" الجديدة، واعتبرها تدبيرا وقائيا للحفاظ على سلامة السائقين والركاب معا.
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مقدم من Sky News
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أوبر تطلق غواصة للركاب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.